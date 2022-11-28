Лікар не може виписати електронні направлення або рецепт через відсутність електрики: що робити у цьому випадку

В Україні певні ліки, зокрема, антибіотики та окремі види знеболюванного, продають лише за електронними рецептами, але за відсутності електроенергії лікар може виписати й паперовий документ.

Як повідомляють в Національній службі здоров'я України, лікарі виписуватимуть і паперові направлення, і рецепти для отримання препаратів за програмою «Доступні ліки».

Паперовий рецепт лікар випише на Формі рецептурного бланку № 1. Документн містить інформацію про медзаклад, лікаря та пацієнта. В рецепті має бути зазначено, чи препарат буде повністю безоплатний для пацієнта, чи з доплатою. В одному рецепті, який лікар засвідчує підписом та печаткою, не може бути більше трьох препаратів.

«При призначенні додаткових консультацій у інших лікарів, аналізів та досліджень лікар випише паперове направлення. Заклади, які уклали договори з НСЗУ, зобовʼязані на час дії воєнного стану приймати пацієнтів з паперовими направленнями так само як і з електронними. Пацієнти з паперовими направленнями мають право отримати безоплатно передбачені Програмою медичних гарантій медичні послуги», — додали в службі.

Раніше повідомлялося, що у період воєнного часу інсулін — всі 47 препаратів, які входять до Програми медичних гарантій — можна отримувати безоплатно. Рецепт дійсний 3 місяці з дати його отримання, в умовах воєнного часу аптеки приймають як електронний, так і паперовий рецепти на препарати інсуліну.

Фото Pixabay

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