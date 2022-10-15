Знеболювальне — лише за електронним рецептом: в Україні запроваджують нові правила продажу ліків

В Україні, де почали продавати антибіотики за рецептом, з листопада запрацює електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати. Це важливий крок у забезпеченні доступу до ліків пацієнтам, які потребують знеболення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, йдеться про наркотичні (психотропні) лікарські засоби, які й зараз відпускаються виключно за рецептом лікаря на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3). У медичній практиці ці ліки застосовують для знеболення больових симптомів у пацієнтів зі складними захворюваннями, знеболювання хворих, які отримують паліативну допомогу, лікування психічних розладів; замісної підтримувальної терапії та ін.

В той же час, заклади, які поки не працюють з ЕСОЗ, тимчасово матимуть можливість виписувати рецепти на паперових бланках впродовж перехідного періоду, який триватиме до кінця року.

Це нововведення не стосується рецептів на пільгові препарати, які пацієнт отримує безоплатно.

«Для отримання ліків на пільгових умовах рецепт на наркотичні (психотропні) лікарські засоби як і раніше виписується на спеціальному паперовому бланку форми ф-3», — повідомили у міністерстві.

Там також зазначили, що у разі затяжного чи хронічного захворювання або за необхідності продовжити лікування пацієнт може отримати повторний е-рецепт дистанційно, звернувшись до свого лікуючого лікаря телефоном. Як і під час фізичного прийому, пацієнт отримає смс-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення для придбання ліків у аптеці.

«Винятком є призначення ліків для проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. У таких ситуаціях пацієнти мають отримати е-рецепт тільки на фізичному прийомі», — наголосили у відомстві.

Електронний рецепт дійсний протягом десяти днів з дня виписування.

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Фото: Pixabay

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