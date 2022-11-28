Допомога сім'ям загиблих бійців: як її оформити та кому можуть відмовити

Члени сім’ї загиблого військовослужбовця мають право на певні виплати та пільги.

Про те, на що саме можуть претендувати члени сім’ї загиблого, і як підтвердити факт загибелі військового, розповів адвокат і керівний партнер ЮФ «Соціальний паритет» Дмитро Йовдій, пише «Соціально-інформаційна платформа».

Йдеться про одноразову грошову допомогу на період воєнного стану, яка становить 15 млн грн і розподіляється між усіма членами родини, які мають на неї право. Також сім'ї загиблих мають право на пенсію у разі втрати годувальника, на допомогу на поховання — п’ять прожиткових мінімумів (близько 13 тис. грн.), а також на отримання зарплати за останній місяць служби військовослужбовця.

«Якщо він брав участь у бойових діях і мав зарплату 100 тис. грн, то незалежно від дати загибелі така зарплата виплачується родині за повний місяць. Навіть якщо боєць загинув на початку місяця й не встиг отримати зарплату повністю чи частково, то на це має право родина. Виплата такої зарплати здійснюється з урахуванням усіх надбавок: за соціально-побутове обслуговування, звання, посаду тощо — усіх доплат, на які мав право військовослужбовець», — пояснює юрист та додає, що родич загиблого має право оформити посвідчення члена сім’ї учасника бойових дій, яке надає право на певні пільги, наприклад, оплату комунальних послуг, санаторно-курортне лікування тощо.

За словами Дмитра Йовдія, насамперед родичі загиблого мають юридично оформити факт смерті. Але бувають випадки, коли це неможливо зробити. Наприклад, тіла загиблих героїв неможливо евакуювати з поля бою або достеменно невідомо, що боєць загинув. В таких випадках військовослужбовців оформлюють як таких, які зникли безвісти. Згідно із законодавством, людину, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями чи збройним конфліктом, можуть визнати померлою лише після двох років від дня закінчення бойових дій. У деяких випадках це може бути зроблене й раніше, але не скоріше, ніж за півроку.

«У наш час це можна зробити досить швидко. Але тут усе-таки потрібна підтримка військової частини, яка має все одно документально підтвердити, що людина загинула за певних обставин. Хоч тіла немає, але є свідки», — ділиться досвідом Дмитро Йовдій та додає, що з цими документами потім можна звернутися до суду, який визнає факт смерті.

Перелік основних документів, які допоможуть довести в суді смерть військового:

акт смерті, складений у присутності свідків;

журнал ведення бойових дій, в якому фіксуються всі факти обстрілів та бойових зіткнень;

акт службового розслідування, висновки якого затверджені наказом командира військової частини.

Важливо, щоб в акті було вказано:

що смерть не пов’язана з вчиненням злочину чи адміністративного правопорушення;

смерть сталася не внаслідок вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження;

при цьому загиблий перебував у засобах індивідуального захисту;

а також важливо, щоб був висновок про те, що загибель пов’язана із захистом Батьківщини.

Відсутність такої інформації може стати підставою для того, щоб відмовити членам сім’ї загиблого в призначенні одноразової грошової допомоги.

Про смерть військовослужбовця сім’ї повідомляє військкомат або військова частина. Родині загиблого мають видати свідоцтво про смерть. Далі вони мають звернутися до будь-якого військкомату на території України з тим, щоб останній витребував з відповідної військової частини такі документи:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

З цими документами треба звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) і написати заяву на отримання одноразової грошової допомоги.

До пакету документів потрібно додати:

копію свідоцтва про смерть військового;

копію лікарського свідоцтва про смерть;

копію паспорта заявника на отримання виплати.

Залежно від того, хто саме подає заяву, також необхідні:

копія свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

копія свідоцтва про шлюб (для виплати дружині);

копія свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям);

копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (для виплати особі, яка перебувала на утриманні).

Спеціальна комісія протягом 30 днів повинна ухвалити рішення про призначення компенсації або про відмову у виплаті. Якщо виплату фінансової допомоги погодили, далі її має затвердити міністр оборони.

Раніше повідомлялося, що частину пенсії пенсіонера, який опинився в окупації та помер там, можуть отримати його родичі. У тому числі й у випадку, коли смерть людини після 24 лютого не можна підтвердити документально.

Фото Pixabay

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