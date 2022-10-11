Пенсію родича, який помер на окупованій території, можна отримати навіть без свідоцтва про смерть: що потрібно зробити

Людям, які опинилися в окупації, держава продовжує переказувати гроші на пенсійні рахунки одержувачів, але вони зможуть там враховуватися лише протягом 30 днів. Проте кошти нікуди не пропадуть, вони накопичуватимуться. Частину виплат можуть отримати рідні пенсіонера навіть у разі його смерті після 24 лютого, яку не можна підтвердити документально.

Про те, як це можна зробити, пише видання «Парламент UA».

Відповідно до статті 52 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», сума пенсії, яка належала померлому пенсіонеру, виплачується членам його сім'ї, які проживали разом з ним на день його смерті. У тому числі сума пенсії виплачується непрацездатним членам сім'ї, які перебували на його утриманні, незалежно від того, чи проживали вони разом із померлим пенсіонером, чи не проживали.

У разі відсутності документів про смерть людини, справа про встановлення юридичного факту смерті вирішується в судовому порядку. Члени сім'ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії загиблого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини, тобто після того, як спадкоємцем подано заяву про прийняття спадщини до державної нотаріальної контори.

У разі звернення кількох членів сім'ї, які мають право на отримання суми пенсії, належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.

Раніше у ПФУ пояснювали, що недоотримані за кілька місяців гроші пенсіонери зможуть отримати у наступних виплатних періодах.

А на звільнених територіях пенсіонерам, які отримують виплати на картку, дозволили отримувати гроші готівкою.

Фото Pixabay

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