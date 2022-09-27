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Гроші

15 мільйонів отримають не всі: Кабмін змінив ухвалу про виплати родичам загиблих військових

19:22 27 вересня 2022
ЗСУ

Члени сімей загиблих військовослужбовців не зможуть отримати одноразову грошову допомогу від держави в розмірі 15 млн грн, якщо вони постійно проживають на території росії чи Білорусі або ж засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність чи пособництво державі-агресору. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише social.com.ua.

Це передбачено змінами до постанови Кабміну «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 № 168.

Йдеться про членів сімей загиблих військовослужбовців ЗСУ, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військових прокурорів Офісу генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Держслужби з надзвичайних ситуацій, співробітників Служби судової охорони, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських, а також осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, на які виплати претендують рідні безвісти зниклих бійців та як їх отримати, а також про те, які виплати отримують військові під час війни.

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