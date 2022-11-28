Музиканти гурту «Антитіла» ремонтують тофейні танки

Популярний гурт «Антитіла», який скасував гастролі у Польщі, оголосив збір коштів на ремонт трофейної бронетехніки, здобутої підрозділами Збройних Сил України, для повторного її використання проти ворога.

— Волонтерство з 2014 року є невід"ємною частиною як життя гурту, так і нашої творчості, — кажуть музиканти. - Сьогодні наша справа продовжується в діяльності нашого благодійного фонду, у забезпеченні військового фронту життєво необхідними речима. Усі наші ресурси в тилу та на передовій спрямовані лише на одне — ворог має бути знищений!

Йдеться про танки, БТР, БМП, тягачі, самохідні артилерійські установки та іншу техніку, яка стає на службу українських батальйонів і бригад. Оскільки кількість одиниць такої техніки дедалі зростає, виникає потреба в її ремонті та технічному обслуговуванні. Фондом групи вже поновлено понад 100 автівок, один трофейний МТ-ЛБ, два танкових двигуни. Тепер музиканти з однодумцями беруться за важку техніку у великих об’ємах. Свій проєкт вони назвали «Ремонт для ЗСУ».

Музиканти не називають фінальну суму збору. Адже це постійно діючий проєкт. Що більше буде зібрано, то більше танків та іншої техніки буде повернуто у стрій.

Відомо, що в середині грудня у Львові відбудеться виставка гурту «Антитіла», де будуть представлені колекційні речі, які музиканти збирали протягом 14 років творчості, а також трофеї, здобуті на війні. Деякі експонати можна буде придбати. Виручені кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Самі музиканти залишаються бійцями 130-го батальйону сил ТРО ЗСУ, але за наказом Головнокомандувача Валерія Залужного не виходять безпосередньо на бойові завдання.

Нагадаємо, на початку жовтня лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя вперше від початку війни побачився зі своїми дітьми.

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