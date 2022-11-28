Де дивитися онлайн «Динамо» — «Металіст»: розклад трансляцій перенесеного матчу 8-го туру УПЛ
У середу, 30 листопада, київське «Динамо», яке втратило два очки у матчі з «Металістом 1925», на домашній арені імені Валерія Лобановського завершить футбольний рік перенесеним поєдинком 8-го туру УПЛ з іншим харківським клубом «Металістом».
Суперники не зустрічалися один з одним у прем'єр-лізі понад шість років. Після того, як «Металіст» у вересні 2013-го розгромив «Динамо» (3:0), столичний клуб обіграв харків'ян у п'яти поспіль матчах чемпіонату України із загальним рахунком 15:4.
У майбутній зустрічі букмекери бачать фаворитом підопічних Мірчі Луческу. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу киян приймає з коефіцієнтом 1,35, на нічию — 4,00, на виграш «Металіста» — 10,00.
Чемпіонат України. Матч 8-го туру
30 листопада (середа)
«Динамо» — Металіст" 14:00 «2+2», YouTube
Становище команд:
1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);
2. «Шахтар» — 30 (13);
3. «Зоря» — 27 (14);
4. «Динамо» — 27 (14);
5. «Олександрія» — 24 (13);
6. «Колос» — 19 (14);
7. «Металіст 1925» — 18 (14);
8. «Ворскла» — 18 (15);
9. «Верес» — 17 (15);
10. «Металіст» — 16 (14);
11. «Кривбас» — 15 (14);
12. «Минай» — 14 (14);
13. «Рух» — 13 (13);
14. «Інгулець» — 13 (14);
15. «Чорноморець» — 10 (13);
16. «Львів» — 9 (13).
Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 9 — Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Сергій Рибалка (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев («Зоря»), Владислав Ванат («Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»), Павло Оріховський («Колос»), Назар Волошин, Роман Дебелко (обидва — «Кривбас»).
Нагадаємо, що в інших перенесених поєдинках чемпіонату України з футболу цього року ще зіграють: 1 грудня — «Зоря» — «Колос» (7-й тур); 2 грудня — «Чорноморець» — «Кривбас» (7-й тур); 7 грудня — «Рух» — «Чорноморець» (14-й тур).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» зазнав першої поразки в чемпіонаті України.
Фото ФК «Динамо»263
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