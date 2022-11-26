«Динамо» не забило пенальті та знову втратило очки на рідній арені: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 26 листопада, матчами у Петровому та Києві продовжилася програма 15-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 15-й тур

26 листопада (субота)

«Динамо» (Київ) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. На 43-й хвилині Циганков («Динамо») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:0.

«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак, 62), Попов, Забарний, Караваєв (Перріс, 82), Сидорчук, Лонвейк (Шепелєв, 62), Кабаєв (Гармаш, 46), Буяльський, Циганков, Ванат (Бесєдін, 46).

Команда Мірчі Луческу, яка не так давно не змогла обіграти на рідній арені імені Валерія Лобановського «Колос» (0:0), наступила на ті самі граблі у грі з «Металістом 1925». Динамівці примудрилися не забити харків'янам після 20 ударів по воротах та 11 «пострілів» у площину. Та ще й наприкінці першого тайму не реалізували пенальті, коли голкіпер гостей Мозиль парирував удар Циганкова.

«Інгулець» (Петрове) — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Ситало, 13). На 85-й вилучений В. Шарай («Верес»). Матч юніорських складів перенесено.

Команда з Петрового на жахливої якості газоні рідної арени завдяки швидкому голу форварда Сітала здобула другу поспіль перемогу під керівництвом нового наставника Младена Бартуловича.

25 листопада (п'ятниця)

«Чорноморець» (Одеса) — «Металіст» (Харків) — 0:0. Юніорські склади — 0:2.

23 листопада (середа)

«Шахтар» (Донецьк) — «Ворскла» (Полтава) — 3:2 (Судаков, 27, Криськів, 47, Мудрик, 86, з пенальті — Сефері, 62, Челядін, 75). На 64-й хвилині Траоре («Шахтар») не реалізував пенальті. Матч юніорських складів перенесено.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 30 (13);

3. «Динамо» — 27 (14);

4. «Зоря» — 26 (13);

5. «Олександрія» — 23 (12);

6. «Металіст 1925» — 18 (14);

7. «Ворскла» — 18 (15);

8. «Верес» — 17 (15);

9. «Колос» — 16 (13);

10. «Металіст» — 16 (14);

11. «Минай» — 13 (13);

12. «Інгулець» — 13 (14);

13. «Рух» — 12 (12);

14. «Кривбас» — 12 (13);

15. «Чорноморець» — 10 (13);

16. «Львів» — 9 (12).

Бомбардири: 10 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 9 — Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Сергій Рибалка (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев («Зоря»), Владислав Ванат («Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

Зазначимо, що у рамках 15-го туру УПЛ також будуть зіграні матчі: «Львів» — «Колос», «Зоря» — «Минай» (27 листопада); «Олександрія» — «Рух», «Кривбас» — «Дніпро-1» (28 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» завдяки голу Циганкова обіграло у прем'єр-лізі «Верес».

Фото ФК «Динамо»

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