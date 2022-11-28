«Кривбас» у рідному Кривому Розі завдав «Дніпру-1» першої поразки в сезоні: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 28 листопада, двома матчами в Олександрії та Кривому Розі завершилася ігрова програма 15-го туру української прем'єр-ліги, в рамках якого напередодні «Зоря» у снігу на 91-й хвилині втратила перемогу над «Минаєм».

Чемпіонат України. 15-й тур

28 листопада (понеділок)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Дніпро-1» — 2:1 (Волошин, 27, Дебелко, 73 — Довбик, 21, з пенальті). Юніорські склади — 2:1.

«Дніпро-1» підходив до поєдинку не лише у статусі лідера турнірної таблиці, а й маючи за плечима вражаючу безпрограшну серію з 19 матчів (17 перемог та 2 нічиї) в УПЛ. Здавалося, що після реалізованого Довбиком пенальті в середині першого тайму і цього разу підопічні Олександра Кучера здобудуть перемогу, але команда Юрія Вернидуба продемонструвала характер та, забивши двічі в кожному з таймів, завдала «Дніпру-1» першої поразки в сезоні.

«Олександрія» — «Рух» (Львів) — 1:1 (Мірошниченко, 80 — Карабін, 88, з пенальті). На 58-й хвилині вилучений Климчук («Рух»). Матч юніорських складів відбудеться 29 листопада.

Усі основні події матчу сталися у другому таймі. Гості залишилися в меншості на 58-й хвилині, коли друге попередження отримав Климчук. Скориставшись чисельною перевагою, олександрійці відкрили рахунок на 80-й хвилині, забивши вже в дев'ятій поспіль грі в рамках чемпіонату України, але суперник рук не опустив та незадовго до фінального свистка зрівняв рахунок та врятував для себе нічию.

27 листопада (неділя)

«Зоря» (Луганськ) — «Минай» — 1:1 (Бражко, 61 — Твердохліб, 90+1). Матч юніорських складів перенесено.

«Львів» — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Оріховський, 69, з пенальті). На 68-й хвилині вилучений Муравський («Львів»). Юніорські склади — 1:2.

26 листопада (субота)

«Динамо» (Київ) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. На 43-й хвилині Циганков («Динамо») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:0.

«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак, 62), Попов, Забарний, Караваєв (Перріс, 82), Сидорчук, Лонвейк (Шепелєв, 62), Кабаєв (Гармаш, 46), Буяльський, Циганков, Ванат (Бєсєдін, 46) .

«Інгулець» (Петрове) — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Сітало, 13). На 85-й вилучений В. Шарай («Верес»). Матч юніорських складів перенесено.

25 листопада (п'ятниця)

«Чорноморець» (Одеса) — «Металіст» (Харків) — 0:0. Юніорські склади — 0:2.

23 листопада (середа)

«Шахтар» (Донецьк) — «Ворскла» (Полтава) — 3:2 (Судаков, 27, Криськів, 47, Мудрик, 86, з пенальті — Сефері, 62, Челядін, 75). На 64-й хвилині Траоре («Шахтар») не реалізував пенальті. Матч юніорських складів перенесено.

«Шахтар»: Трубін, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Мудрик (Петряк, 90+3), Криськів, Очеретько (Бондаренко, 74), Траоре (Сікан, 74).

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);

2. «Шахтар» — 30 (13);

3. «Зоря» — 27 (14);

4. «Динамо» — 27 (14);

5. «Олександрія» — 24 (13);

6. «Колос» — 19 (14);

7. «Металіст 1925» — 18 (14);

8. «Ворскла» — 18 (15);

9. «Верес» — 17 (15);

10. «Металіст» — 16 (14);

11. «Кривбас» — 15 (14);

12. «Минай» — 14 (14);

14. «Рух» — 13 (13);

13. «Інгулець» — 13 (14);

15. «Чорноморець» — 10 (13);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 9 — Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Сергій Рибалка (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Владислав Ванат («Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»), Павло Оріховський («Колос»), Назар Волошин, Роман Дебелко (обидва — «Кривбас»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» не забило пенальті та знову втратило очки на рідній арені.

Фото ФК «Кривбас»

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