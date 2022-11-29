На Овнів, Риб та Стрільців чекає успіх у фінансах, але є умова: гороскоп від Анжели Перл на 29 листопада

Відома австралійська астрологиня Анжела Перл радить усім знакам зодіаку 29 листопада 2022 бути обережнішими, акуратнішими з оточенням та бережніше ставитися до власного здоров'я.

Сьогодні слід контролювати свої емоції, тоді не з'являться причини для хвилювань та переживань, наводить її слова видання triboona.

Овен

Представники цього знака можуть поправити свою матеріальну сферу, реалізувавши одну зі своїх ідей, але тільки питання, що виникли, вимагатимуть швидких та правильних рішень. Непоганою ідеєю буде поїхати кудись недалеко, провести час на свіжому повітрі, особливо якщо можливо провести з близькими людьми чи добрими друзями. Астрологиня застерігає від одкровень з малознайомими людьми.

Телець

Краще почати прислухатися до власної інтуїції, щоб ухвалити необхідне рішення. Не виключені конфліктні ситуації на роботі, тож краще намагатися їх уникати. Можлива непроста розмова особистого характеру з другою половинкою. Потрібно намагатися бути щирими, щоби не зіпсувати стосунки.



Близнюки

У справах та сімейному житті необхідний творчий підхід для досягнення бажаного результату. У деяких питаннях може знадобитися блискавичне рішення. Важливо, щоб воно було правильним. Вдало складаються покупки, які принесуть радість та задоволення. Вечір бажано провести у сімейному колі, поспілкуватися про те, що хвилює.

Рак

У професійній сфері можуть бути помітні покращення. Можливість збільшити свої доходи, а також зробити вигідні покупки. Імовірні несподівані зустрічі, які надалі можуть перерости на щось більше. Вечір бажано присвятити повноцінному відпочинку.

Лев

Потрібно підходити мудро до всіх питань та завдань, які потребують швидких рішень. З близькими та дорогими серцю людьми потрібно бути максимально лояльними й коректними, іноді навіть поступившись своєю гордістю. Очікуються сприятливі зміни у фінансовій сфері, якщо нарешті визначитися з родом своїх занять.

Діва

Можливо, доведеться відстоювати свої інтереси, оскільки оточення може будувати перепони. Потрібно розраховувати лише на власні сили. Головне — не хвилюватись й не нервувати, щоб не нашкодити здоров'ю. Можна планувати відпочинок на природі разом з близькими людьми, це зміцнить стосунки та відверне від повсякденної метушні.

Терези

Імовірні скрутні обставини, вихід з яких допоможе знайти інтуїція. Головне — до неї вчасно дослухатися. Не виключено фінансових надходжень, які допоможуть придбати корисні речі. Буде нагода поспілкуватися з цікавими людьми, дізнатися цікаву інформацію.

Скорпіон

Можливо, доведеться колегам допомагати у виправленні помилок. Необхідно зосередитись на поточних питаннях, щоб не було неприємностей. Не виключені поїздки, які принесуть яскраві емоції та незабутні враження. Вечір краще провести разом зі своєю родиною у тихій та спокійній атмосфері.

Стрілець

Цього дня чекає романтика та позитивні відкриття, сприятливо спробувати себе у новій ролі у стосунках. Можливо, доведеться підкоригувати свої плани, відкинувши убік зайву мрійність, щоб досягти фінансового успіху в найближчому майбутньому.

Козоріг

Можливі фінансові труднощі, тому варто економити й не піддаватися бажанню щось придбати. Ймовірно, буде потрібна допомога рідним людям. Потрібно ставитися терпляче й шанобливо, а також дотримуватися не лише своїх інтересів. Вечір добрий для романтичних зустрічей.

Водолій

Не виключені неприємні звістки здалеку. Можливо, доведеться змінити деякі плани. Слід приділити увагу рідним людям, а також наскільки можна відпочити, щоб відновити сили. Несподівано побалує своїм візитом кохана людина, з якою можна приємно провести час.

Риби

У першій половині дня можна проявити ініціативу та показати себе з кращого боку. Не виключені грошові премії чи винагороди, які принесуть радісні почуття та дадуть змогу влаштувати шопінг. Увечері очікуються романтичні зустрічі та приємні прогулянки.

Про те, які знаки зодіаку очікує успіх у справах та грошова винагорода цієї зими, у прогнозах відомої ясновидиці.

298

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram