В Україні з 1 грудня збільшиться один з видів пенсій: що відомо

У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 грудня збільшиться розмір пенсій різного виду, зокрема й тим людям, які втратили годувальника, зокрема, військовослужбовця.



Про це повідомили у Пенсійному Фонді України.



Наголошується, що отримання такого виду виплат належить непрацездатним членам сім'ї — як повнолітнім родичам, так і дітям.



На підвищення можуть розраховувати:

- чоловік (дружина), батьки загиблого військового, якщо вони старші 65 років, є людьми з інвалідністю або досягли віку на 5 років раніше від пенсійного;

- діти віком до 18 років;

- діти віком від 18 років, якщо у них є інвалідність, отримана до повноліття;

- діти, які навчаються — до закінчення навчання, але не більше 23 років;

- діти-сироти до 23 років;

- чоловік (дружина), один із батьків, брат (сестра), дідусь (бабуся) годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і наглядають за дитиною загиблого (загиблої) до 8 років.



Також зазначається, що діти пенсію через втрату годувальника отримують навіть якщо вони не були на його утриманні.

Нагадаємо, за призначенням пенсії за віком можна звертатися будь-коли після виникнення права на пенсію, але не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку.

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