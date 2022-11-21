Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яка відкликала ліцензію у 1хВЕТ, збирає необхідну інформацію у уповноважених органів для подання в РНБО про накладення санкцій на російського букмекера 1xBet, пов'язаних з ним осіб та компаній та їх бенефіціарів, а також на, які продовжують працювати в Україні

Про це йдеться у відповіді на звернення громадської активістки Тетяни Локацької, яку вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Локацька вимагала накласти санкції на ТОВ «Твоя беттингова компанія», яка представляє в Україні російського букмекера 1xBet, на його власників — громадян Росії та Кіпру Романа Семіохіна, Сергія Каршкова та Дмитра Казоріна, а також ще на низку російських букмекерів, що працюють в Україні — ТОВ «Селебріті», ТОВ «Мелофон», ТОВ «Вінсолюшнз», ТОВ «Плей Фан Інвестмент» та ТОВ «Поінтлото».

У відповідь на це заступник міністра економіки Тарас Качка відповів, що Мінекономіки підтримує необхідність застосування санкцій щодо осіб, дії яких створюють загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Тому, у разі надходження до міністерства від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей інформації та матеріалів, що підтверджують вчинення даними компаніями зазначених дій, Мінекономіки готове їх опрацювати та підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України про внесення на розгляд РНБО України пропозицій щодо застосування санкцій до зазначених осіб, повідомив Качка

У самій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей заявили, що подання про накладення санкцій на російське ТОВ «Мелофон» вже подано до РНБО у вересні 2022 року разом з поданням на інших 37 російських операторів азартних ігор. Що стосується решти і 1xBet зокрема, то за ними, пишуть у КРАЇЛ, на даний момент збирають всю необхідну інформацію та матеріали.

«Щодо надання пропозицій щодо наявності підстав для застосування санкцій до ТОВ „ТБК“, бенефіціарних власникам торгової марки 1хВІТ та/або до афілійованих з ними осіб, КРАЇЛ звернулася до уповноважених державних органів з метою отримання підтверджуючої інформації. В даний час йде збір та опрацювання отриманої інформації. Аналогічні заходи здійснюються також щодо інших осіб, які зазначені у вашому зверненні, які є організаторами азартних ігор», — відповіли Локацькій у КРАЇЛ.

Активістка написала, що сподівається, що це не займе ще місяці, а то й роки.

Нагадаємо, у вересні 2022 року КРАЇЛ анулювала видані нею ж у березні дві ліцензії на роботу 1xBet в Україні. Російський букмекер, тим часом, все одно намагається повернути собі право на роботу в Україні та подав на це рішення позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, де розгляд справи одразу розпочався з махінацій.

У той же час журналісти телеканалу «Прямий» у своєму розслідуванні виявили, що 1xBet в Україні має помічника в особі компанії, що входить до IT-холдингу TECHIIA, яка могла брати участь у процесі лобіювання в українському уряді виходу росіян на український гральний ринок. Також журналісти знайшли підтвердження, що компанія з холдингу TECHIIA ще з 2021 року щільно працювала з 1xBet і продовжувала це робити після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, а головний юрист холдингу Роман Родін є рідним братом директора ТОВ «Твоя букмекерська компанія» Олександра Родіна.

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