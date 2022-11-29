Готують новий «жест доброї волі»: генерал розповів, де можна чекати втечі військ рф найближчим часом

Найближчим часом цілком можливо чекати відступу російських загарбників з території нещодавно повністю знеструмленої Запорізької АЕС та Енергодару загалом.

Такою думкою з видання «Обозреватєль» поділився екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал ЗСУ Микола Маломуж .

На його думку, подібні дії окупантів неминучі, все залежить від часу, коли путін віддасть відповідний наказ. Поки що диктатор оцінює, які плюси може отримати після цього і як це обставити в очах громадськості, зокрема російської.

Частково про підготовку до відступу свідчить поступовий виїзд колаборантів із цих регіонів до окупованого Криму та на територію рф. Також на ЗАЕС постійно перебувають члени МАГАТЕ, які відстежують, що відбувається на ядерному об'єкті та передають дані керівництву. Як наслідок — цю інформацію отримують світові лідери, що призводить до зростаючого тиску на володимира путіна.

«Так, вони не залишать ЗАЕС швидко, — зазначає Микола Маломуж. — Вони намагатимуться зберегти там позиції і провокувати ситуацію, особливо обстрілами, звинувачуючи українську сторону. Але в міру тиску, що триває, на Росії, у тому числі з боку членів ядерного клубу, путіна можуть змусити виявити „добру волю“ та віддати ЗАЕС під міжнародний контроль МАГАТЕ».

Звичайно ж, на це вплине одразу кілька факторів. За словами генерала, російський диктатор не звик нічого віддавати просто так, тож тиск на нього з боку партнерів треба продовжувати. Також на подальші його рішення вплинуть успіхи української армії на фронті. Ну і, звичайно ж, путіну потрібен час, щоб підготувати ґрунт у самій рф до чергового «жесту доброї волі».

«Процес йде. Він ще на середній стадії, росія вже розробляє плани того, як вона залишатиме ЗАЕС і що від цього отримає» , — переконаний експерт.

Нагадаємо, наразі територія ЗАЕС використовується окупантами для завдання регулярних ударів по території сусідньої Дніпропетровської області, зокрема Нікополя та сусідніх районів. адже так ворог захищає себе від вогню у відповідь ЗСУ.

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