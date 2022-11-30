росія поклала на Донбасі свою регулярну армію і ще цього року втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про кроки на шляху притягування до відповідальності країни-агресора, аби «кожен російський убивця отримав заслужене покарання», в котре наголосивши на необхідності створення спеціального трибуналу.

«Ми вже налагодили взаємодію з Міжнародним кримінальним судом і будемо її нарощувати. Але, на жаль, наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості. Навіть у МУС поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво росії за злочин агресії проти нашої держави — за первинний злочин. Злочин, який породив усі інші злочини цієї війни — і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалося», — зазначив він та додав, що потрібен спеціальний триунал.

Саме цьому завданню було сьогодні присвячене звернення першої леді України до парламенту й народу Великої Британії. Олена Зеленська закликала цю державу стати лідером у глобальних зусиллях для створення такого трибуналу.

Наразі Україна активно співпрацює з Нідерландами, які допомагають зі створенням офісу прокурора для збору доказів воєнних злочинів росії, а також з Францією, яка допомагає у польовій роботі з документування таких злочинів.

«Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри. Вони казали, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени… Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони… Ще цьогоріч росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних», — сказав президент.

Він подякував Нідерландам, де Палата представників Генеральних штатів визнала росію державою — спонсором тероризму. «Крок за кроком світ усе розставить по місцях», — резюмував Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський попереджав, що поточний тиждень буде складним та закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Фото Офісу президента

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