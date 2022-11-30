Левам доведеться більше працювати, Діви та Водолії можуть розраховувати на цікаву пропозицію: гороскоп на 30 листопада 2022 року

Астрологи, які раніше склали гороскоп на поточний тиждень, вважають 30 листопада днем, коли однією тільки силою слова можна буде переконати у своїй правоті. Тому необхідно бути дуже обережними у висловлюваннях — зворотнім боком вербальної магії може стати негативний вплив на людей та події, які вона матиме.

Сьогодні сварки із взаємними образами не пройдуть даремно. В цьому випадку на дружнє розташування опонента, швидше за все, розраховувати вже ніколи більше не доведеться. Астрологи наполегливо радять відносинами з тими, хто дорогий, 30 листопада не ризикуватиме.

Овен

Сьогодні позитивні тенденції можуть загальмуватись. Легковажне ставлення до своїх зобов'язань може зіграти з вами злий жарт. Лише дипломатичність допоможе вам впоратися з конфліктами та підступами суперників, пише slovofraza.com.

Телець

Можуть продовжитися деструктивні тенденції, але з'являться реальні можливості впоратися з проблемами. Ви зможете уникнути неприємностей завдяки досягненню взаєморозуміння, домовленостей та вибору нової стратегії.

Близнюки

Цей день є сприятливим для активної діяльності. Підвищується працездатність, активізується наукова та практична діяльність. Розглядайте нові пропозиції, оскільки деякі з них можуть бути успішними.

Рак

Вплив планет сьогодні внесе деяку плутанину у плани, доведеться відстоювати свої позиції та правоту перед особистими та діловими партнерами. Ви досягнете свого, планомірно «відвойовуючи місце під сонцем».

Лев

Ділова активність Левів дуже нестійка. Для того, щоб просуватися в кар'єрі і домагатися визнання, вам доведеться набагато більше працювати, ніж зазвичай. Хоча це буде й не так просто.

Діва

Не виключено, що вище начальство зробить вам цікаву пропозицію, від якої ви не зможете відмовитись. Ваші плани нарешті почнуть збуватися. Чесність та працездатність — важливі елементи вашого успіху.

Терези

День обіцяє успіх та удачу у багатьох справах та починаннях. Робота принесе вигідні контракти та цікаві пропозиції. У вашому будинку можуть з'явитися нові люди, а також можливе збільшення родини. Озирніться навколо себе, і ви побачите поруч віддану вам людину, яка призначена вам долею.

Скорпіон

Перша половина дня сприятлива, обіцяє підтримку зірок та партнерів, а також можливість покращити долю та звільнитися від ворогів. Важливість набуде духовності, посилиться інтуїція. Рекомендується відвідування храму.

Стрілець

Сприятливий день. Багато Стрільців братимуть участь у громадській діяльності, зможуть розпочати нові справи, вкласти кошти у цікаві проекти. Розшириться коло друзів, прибуток та успіх принесе планомірну працю. Ви багато чого досягнете через терпіння та працю. Допомагайте тим, хто цього потребує, і вам це повернеться.

Козеріг

Стан душевного спокою принесе врівноваженість у зовнішніх подіях, справи підуть на виправлення. Використовуйте нові знання та особистий досвід, і ви поважатимете себе як успішну людину та всебічно розвинену особистість.

Водолій

На вас чекає впевненість у своїх силах. Багато хто отримає підвищення або цікаві ділові пропозиції, освідчення в коханні. Виниклий романтичний зв'язок постарайтеся перевести в міцні стосунки.

Риби

У деяких Риб сьогодні прокинеться інтерес до гри. Живі, спритні, допитливі, вони можуть мати рухливий розум. Успіх буде на їхньому боці. Ваш ризик має бути обґрунтований, інакше ви зазнаєте невдачі.

Як писали «ФАКТИ», раніше учасник та півфіналіст 20-го сезону міжнародної «Битви екстрасенсів» Роман Шептицький спрогнозував ситуацію в Україні з 27 листопада по 3 грудня.

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