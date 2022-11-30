До Донецька доставлено сотні поранених рашистів, в окупованій Горлівці лікарню переобладнали під госпіталь, — Генштаб

За минулу добу підрозділи Сил оборони України вкотре відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області, а також Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Ситуація на фронті нині така:

Волинський та Поліський напрямки — без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;

— без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено; Сіверський напрямок — ворожим обстрілам з мінометів та артилерійських систем піддано райони прикордонних населених пунктів Сумської області;

— ворожим обстрілам з мінометів та артилерійських систем піддано райони прикордонних населених пунктів Сумської області; Слобожанський напрямок — ураження з усього спектру артилерії зазнали райони 9 населених пунктів Харківської області;

— ураження з усього спектру артилерії зазнали райони 9 населених пунктів Харківської області; Куп’янський та Лиманський напрямки — ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах чотирьох населених пунктів Харківської та шести — Луганської областей, а поблизу Макіївки завдав авіаційних ударів;

— ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах чотирьох населених пунктів Харківської та шести — Луганської областей, а поблизу Макіївки завдав авіаційних ударів; Бахмутський і Авдіївський напрямки — ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій, завдаючи вогневого ураження з танків та артилерії по десятку населених пунктів на Донеччині. А в районі Авдіївки було завдано і авіаударів;

— ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій, завдаючи вогневого ураження з танків та артилерії по десятку населених пунктів на Донеччині. А в районі Авдіївки було завдано і авіаударів; Новопавлівський та Запорізький напрямки — окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах семи населених пунктів Донецької області та чотирьох — на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового;

— окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах семи населених пунктів Донецької області та чотирьох — на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового; Херсонський напрямок — вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє артилерійських обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.

За оперативними даними розвідки, протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ. А у тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежили доступ цивільних. До хворих допускають виключно медичний персонал.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Також українські оборонці збили 3 БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

За даними Генштабу, на ранок 30 листопада загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 88 880 військових — за добу, що минула, додалося ще 500 «двохсотих».

Фото Генштабу

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW), як і раніше, не можуть підтвердити більшість заявлених росіянами успіхів навколо Бахмута, досягнутих з 27 листопада. Аналітики нагадують, що деякі московські пропагандисти робили необґрунтовані заяви про те, що російські війська прорвали лінію оборони України на південь від Бахмута трасою T0513 і просунулися в бік Часового Яру, що перерізало б одну з двох основних українських наземних комунікацій (GLOC) з Бахмутом. Подібні заяви в Інституті схильні вважати лише частиною російської інформаційної операції.

Відзначимо, що на думку президента Зеленського, росія вже поклала на Донбасі свою регулярну армію і ще цього року втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів.

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