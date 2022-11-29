ЗСУ майстерно «приземлили» дві «сушки» ворога й вивели з ладу півсотні окупантів, — Генштаб

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів на сході — в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка, Серебрянка, Верхньокам'янське, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Були збиті ворожі літаки Су-25 та Су-24.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так у місті Сватове Луганської області, за попередньою інформацією, втрати ворога становлять до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 пораненими.

«На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм», — йдеться у повідомленні.

На окупованих районах Херсонської області окупанти посилюють поліцейський режим, у зв'язку з цим замінюють окремі армійські частини на підрозділи росгвардії.

За даними Генштабу, є загроза ракетних ударів російських варварів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що руйнування та терор — це справжня суть кремлівського режиму, який може лише знищувати. Але Україна не буде місцем для розрухи, український народ все відбудує та все відновить.

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