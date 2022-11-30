Оце так несподіванка: принц Гаррі нібито мав роман з американською зіркою реаліті-шоу

Біографія принца Гаррі буде опублікована найближчим часом. Слід очікувати скандальних історій про королівську родину. Американська зірка реаліті-шоу Кетрін Оммані стверджує в британській газеті The Sun, що у неї був роман з принцом Гаррі — коли йому був 21 рік. Їй самій на той час було 34 роки, і вона була матір'ю двох дітей. Зараз вона ділиться подробицями з виданням.

Видання пояснює, чому Оммані, яка стала відомою завдяки шоу «Реальні домогосподарки округу Колумбія», розповідає про це зараз: вона дізналася, що Гаррі пише про своїх колишніх дівчат у своїй книзі (оригінальна назва — «Spare», що у перекладі означає «Запасний» — Авт.), і була впевнена, що її не згадають, тому вона сама пішла на публіку.

За словами Оммані, вони з Гаррі познайомилися в барі в Лондоні в травні 2006 року. Вона каже, що через те, що він був таким молодим, вона навіть не думала про стосунки з ним: «Але коли всі почали розходитися близько 23:00, Гаррі вказав на один з трьох Range Rover, припаркованих на вулиці, і сказав: „Сідай зі мною“. Ми пішли до клубу, де розважалися у VIP-залі». Пізніше принц Гаррі відвіз Кетрін Оммані до квартири свого приятеля.

«Ми з Гаррі викурили по сигареті на сходах біля будинку, і він дійсно відкрився мені. Так він розповідав про добрі стосунки з бабусею, королевою Єлизаветою ІІ, яка померла цього року. Зрештою ми піднялися нагору, де на них чекало ще багато цікавого. Ми залізли у ванну в одязі, і один з наших друзів сфотографував мене на телефон».

Цей знімок має в своєму розпорядженні The Sun. Оммані розповідає: «У цей момент він підняв мене з підлоги за талію і штовхнув до стіни. Він подарував мені найнеймовірніший, найпристрасніший поцілунок у моєму житті. У мене просто не було слів. Через тиждень ми зустрілись знову. Ми знову поцілувалися, і Гаррі зробив мені багато компліментів і сказав, яка я красива. Ми зустрічалися ще кілька разів, завжди наодинці».

У якийсь момент, за її словами, Гаррі змінив свій номер. Але жінка каже, що це був найкращий час у її житті.

«Якби він не був членом королівської сім'ї та, можливо, на десять років старший, він був би моїм ідеальним чоловіком», — додала Кетрін.

Нагадаємо розповідь історика Тесси Данлоп про зіркове подружжя та їхню родину «Меган змінила життя Гаррі».

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