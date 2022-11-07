Жеребкування Ліги Європи: «Шахтарю» дістався колишній опонент «Динамо»

У понеділок, 7 листопада, слідом за жеребкуванням 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні визначили пари 1/16 фіналу Ліги Європи.

За підсумками жеребкування вісім володарів других місць у групах Ліги Європи та вісім клубів, що посіли треті позиції у квартетах Ліги чемпіонів (серед яких і донецький «Шахтар»), сформували вісім дуетів.

Підопічні Ігора Йовічевіча, як «несіяні» під час жеребкування, отримали у суперники колишнього опонента київського «Динамо» французький «Ренн». Перший матч, запланований на 16 лютого, стане номінально домашнім для гірників, поєдинок у відповідь (23 лютого) — гостьовим.

Також у стикових матчах зіграють:

«Барселона» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія)

«Ювентус» (Італія) — «Нант» (Франція)

«Спортинг» (Португалія) — «Мідтьюлланд» (Данія)

«Аякс» (Нідерланди) — «Уніон» (Німеччина)

«Байєр» (Німеччина) — «Монако» (Франція)

«Севілья» (Іспанія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди)

«Зальцбург» (Австрія) — «Рома» (Італія)

Додамо, що переможці стикових матчів приєднаються у 1/8 фіналу до переможців груп Ліги Європи («Арсенал», «Бетіс», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фейєноорд», «Фрайбург», «Реал Сосьєдад» та «Юніон Сент-Жиллуаз»), а ті, що програли, вилетять з єврокубків. На кону в 1/16 фіналу — 1,83 млн євро призових від УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що німецький «Айнтрахт» без жодної поразки став переможцем минулої Ліги Європи.

Фото ФК «Шахтар»

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