«Шахтар» у матчі з двома пенальті вирвав перемогу у «Ворскли»: відеоогляд матчу УПЛ

У середу, 23 листопада, матчем у Львові стартував 15-й тур чемпіонату України з футболу, який стане останнім цього року (щоправда, на деякі команди ще чекають догравання перенесених поєдинків).

Чемпіонат України. 15-й тур

«Шахтар» (Донецьк) — «Ворскла» (Полтава) — 3:2 (Судаков, 27, Криськів, 47, Мудрик, 86, з пенальті — Сефері, 62, Челядін, 75). На 64-й хвилині Траоре (Шахтар) не реалізував пенальті. Матч юніорських складів перенесено.

«Шахтар»: Трубін, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Мудрик (Петряк, 90+3), Криськів, Очеретько (Бондаренко, 74), Траоре (Сікан, 74).

Після того, як «гірники» відкрили рахунок у середині першого тайму, а на початку другого подвоїли свою перевагу, здавалося, що особливих проблем підопічні Ігора Йовічевіча, який проводив 50-й матч у якості головного тренера команд УПЛ, не матимуть особливих проблем із досягненням результату. Але «Ворсклі» вдалося зрівняти рахунок та тримати інтригу до останніх хвилин, коли «Шахтар» заробив другий пенальті в матчі (раніше Траоре не забив з «точки») та реалізував його, вирвавши перемогу.

Зазначимо, що також 23 листопада мав пройти в Ужгороді перенесений матч 1-го туру між «Дніпром-1» та «Олександрією». Утім, команди встигли зіграти лише дев'ять хвилин, після чого гру було перервано через повітряну тривогу, а потім і зовсім перенесено.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 30 (13);

3. «Зоря» — 26 (13);

4. «Динамо» — 26 (12);

5. «Олександрія» — 23 (12);

6. «Ворскла» — 18 (15);

7. «Верес» — 17 (13);

8. «Металіст 1925» — 17 (13);

9. «Колос» — 16 (13);

10. «Металіст» — 15 (13);

11. «Минай» — 13 (13);

12. «Рух» — 12 (12);

13. «Кривбас» — 12 (13);

14. «Інгулець» — 10 (13);

15. «Чорноморець» — 9 (12);

16. «Львів» — 9 (12).

Бомбардири: 10 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 9 — Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо»); 4 — Дмитро Кльоц («Верес»), Максим Третьяков, Сергій Рибалка (обидва — «Олександрія»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Владислав Ванат («Динамо»), Ростислав Русин («Металіст 1925»).

Зазначимо, що в рамках 15-го туру також зіграють такі матчі: «Чорноморець» — «Металіст» (25 листопада); «Інгулець» — «Верес», «Динамо» — «Металіст 1925» (26 листопада); «Львів» — «Колос», «Зоря» — «Минай» (27 листопада); «Олександрія» — «Рух», «Кривбас» — «Дніпро-1» (28 листопада).

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