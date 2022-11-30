Вже й за цих взялись: російський університет звинуватили у переслідуванні африканських студентів для участі у війні путіна

Російські чиновники Південного федерального університету в місті Ростов-на-Дону, недалеко від кордону з Україною, чинять тиск на африканських студентів закладу, щоб ті приєдналися до сил путіна у бойових діях на Донбасі, про це повідомили три студенти закладу в інтерв'ю The Daily Beast.

За словами студентів, протягом останніх трьох місяців посадові особи в Південному федеральному університеті намагалися переконати їх прийняти пропозицію або від російської армії, або від сумнозвісної групи Вагнера, стверджуючи, що обидві сторони готові платити іноземцям, які бажають воювати в Україні, до $ 3,000 і $ 5,000 відповідно. Студенти розповіли, що деякі керівники навчальних закладів попередили їх, що російський уряд може відмовити їм у певних привілеях, включаючи підвищення плати за навчання та скасування стипендій для деяких іноземних студентів, якщо вони не приймуть цю пропозицію.

«Вони зустрічалися з нами в нашому гуртожитку і намагалися переконати нас воювати за росію, — розповів студент з Нігерії в інтерв'ю The Daily Beast. — Вони сказали, що ми можемо воювати в Україні протягом короткого часу, заробити багато грошей, а потім повернутися в росію, щоб продовжити навчання. Вони зустрічалися з багатьма африканськими студентами і говорили їм це».

За словами нігерійського студента, ці посадовці є знайомими обличчями в університетському містечку, оскільки їх часто можна побачити в офісах університету «з службовими посвідченнями та в розмовах з іншими колегами». У разі відмови студентам погрожують підвищенням оплати за навчання або позбавленням стипендій. Крім цього, до вербування залучають і співробітників ФСБ.

Нігерійські студенти, які розмовляли з The Daily Beast, сказали, що вони не мають жодного наміру воювати в Україні, але кажуть, що знають кількох інших студентів, які опинилися у фінансовій пастці і розглядають цю пропозицію, оскільки багато африканських студентів продовжують відчувати фінансові труднощі через неспроможність їхніх урядів виплачувати їм щомісячні стипендії.

Ростов-на-Дону став ключовим містом для вербування бійців для війни в Україні. На початку березня, всього через кілька днів після вторгнення російських збройних сил в Україну, група Вагнера створила в місті базу, з якої вони вербують найманців для участі в бойових діях на Донбасі.

Нагадаємо, що рашисти завербували 23-річного студента із Замбії, і він загинув на війні в Україні.

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