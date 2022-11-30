Віялові відключення електрики у Києві: кількість ДТП з пішоходами зросла в два рази, кількість загиблих у них — у шість, — поліція

В Києві у 6 разів збільшилась кількість загиблих у ДТП за участю пішоходів з появою віялових відключень. Про це повідомив пресофіцер управління патрульної поліції у місті Києві Андрій Молокоєдов в етері телеканалу «Київ».

«Приблизно на 55% збільшилась кількість аварій з постраждалими. Якщо брати пішоходів, то вдвічі збільшились дорожні автопригоди за участі пішоходів. У 6 разів збільшилась кількість загиблих у цих аваріях. Тобто ступінь тяжкості наслідків від аварій погіршилася. Якщо брати аварії на пішохідних переходах, то також у понад 2 рази збільшилась їхня кількість», — зазначив він.

Як писали «ФАКТИ», в Україні через відключення електроенергії у темний час стає дуже небезпечно на дорогах — водії не бачать пішоходів, які вдягнуті у темний одяг без світловідбиваючих елементів.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, як правильно носити світловідбивні елементи.

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