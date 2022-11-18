Коли темно на вулиці: як правильно носити світловідбивні елементи

Коли на вулицях через перебої з електрикою вимикають світло, а також під час негоди, громадянам радять використовувати світловідбивачі, аби їх було помітно. Адже з моменту відключень електрики через російські атаки побільшало смертельних ДТП.

Про те, як носити світловідбивачі, розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, найефективніше — на кінцівках, суглобах та тулубі. В такому випадку точність реакції водіїв на пішоходів становить 80%. Зі світлоповертачами на ногах та тулубі — 64%, лише на тулубі — 53%, лише на ногах — 50%. Точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33%.

Фото поліції

«Справа в тому, що водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світловідбивач, а й зрозуміти, що це пішохід, та визначити напрямок його руху. До таких висновків прийшли за результатами досліджень в Школі оптометрії та зору Технологічного університету в Брісбені, Австралія. Тож, носіть флікер правильно, дбайте про власну безпеку й про безпеку ваших дітей», — додав Білошицький.

Раніше у МОЗ рекомендували людям також вдягати світлий одяг. Так, пішохода зі світловідбивачем водій може помітити за 130 метрів, у світлому одязі — за 50 метрів, а у темному — лише за 20 метрів.

Фото з мережі

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