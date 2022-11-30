Кидають кримінальників уперед як м'ясо — без «броників» та касок: у Зеленського розкрили тактику «вагнерівців» під Бахмутом

Група Макфола-Єрмака, яка нещодавно підготувала документ про санкції у відношенні до росії в IT-сфері, запропонувала визнати ПВК Вагнер терористичною організацією.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що у США можуть ухвалити таке рішення.

За його словами, «вагнерівців» везуть на позиції немов «м"ясо» — без зброї: «Потім так звані «верблюди» цю зброю підвозять вже перед наказом бігти вперед. Вони отримують автомат, без броніків і касок, і роблять набіги на наші позиції. Вони — це російські зеки, яких вербує «вагнер».

Це щодня відбувається під Бахмутом, де тривають запеклі бої і де ворог «кладе сотні таких людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону».

«За спинами цього „м"яса“ стоять кадрові. Нічого не змінюється в орді. Люди там були м"ясом завжди, такими і лишатимуться, поки не піднімуть голову», — додав він.

За інформацією очільника Донецької ОВА Петра Кириленка, за добу, що минула, в регіоні найбільше постраждав Бахмут — там дві людини загинули, ще 11 отримали поранення. Росіяни знищили у місті дитсадок та щонайменше три приватні будинки. Також на цьому напрямку зафіксовано обстріли на околицях Світлодарської та Соледарської громад.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що рашисти готують повномасштабну мобілізацію українців з захоплених територій. Зокрема, протягом останнього часу на ворожому блок-пості у Василівці в сторону Запоріжжя не випускали чоловіків, у яких або немає військового квитка, або ж є військовий квиток, який підтверджує придатність до служби. За його інформацією, вже призначено «наглядача» над тюрмами тимчасово окупованих територій Запорізької області, завданням якого є вербування ув’язнених до військових угрупувань рф, як це робить фінансист «вагнерівців» пригожин в росії.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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