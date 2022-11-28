Окупанти планують мобілізувати українців з окупованої території Запорізької області, щоб використати їх як «гарматне м'ясо, — Федоров

Рашисти готують повномасштабну мобілізацію наших чоловіків з новоокупованих територый України до армії рф. Як повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров, вже протягом двох діб на ворожому блок-пості у Василівці в сторону Запоріжжя не випускають чоловіків, у яких або немає військового квитка, або ж є військовий квиток, який підтверджує придатність до служби.

Також, за його інформацією, вже призначено «наглядача» над тюрмами тимчасово окупованих територій Запорізької області, завданням якого є вербування ув’язнених до військових угрупувань рфії (за прикладом самої держави окупанта, де вербування ув'язнених на війну з Україною курує особисто очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин).

Федоров упевнений, що ворог збирається використовувати наших чоловіків в якості гарматного м’яса на першій лінії фронту, і нагадує про альтернативні шляхи евакуації з окупованої території Запорізької області — в сторону Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або ж через Крим.

Нагадаємо, зараз ворог посилює оборону Мелітополя, намагаючись убезпечити від нападу українських військ анексований Кримський півострів.

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