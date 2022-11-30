За загиблого сина – торт: у росії вручили подарунки родичам рашистів

У Курській області «креативно» підійшли до підтримки родин загиблих в Україні рашистів і вручили їхнім матерям рушники та торт. Про це повідомляє «Дождь». Відомо, що вручення таких подарунків матерям ініціював місцевий чиновник Сергій Коростельов.

«У повідомленні адміністрації району Курської області йдеться: «Напередодні святкування Дня матері голова Льговського району зустрівся з матерями загиблих військовослужбовців, які брали участь у спеціальній військовій операції (у війні рф проти України. — Ред.)».

Чи оцінили родичі загиблих окупантів такий знак уваги від «благодійників», не повідомляється. Додамо, що наразі офіційно відомо про понад 88 тисяч вбитих рашистів від початку повномасштабного вторгнення. Щодня ЗСУ примножують успіхи й відправляють на концерт до кобзона в середньому по 500−600 солдатів рф. Тож путіну та його свиті слід збільшити виробництво тортів та закупити велику партію рушників.

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