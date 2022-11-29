39.72 / 40.43 40.36 / 41.36
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ знищили близько 50 одиниць військової техніки, склад боєприпасів та «вивели зі строю» близько 500 рашистів, — Генштаб

18:28 29 листопада 2022
військовий

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах та житлу українців.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках веде наступальні дії, повідомили у Генштабі.

Командування росії переміщає особовий склад та військову техніку росіян для комплектування постраждалих підрозділів, а також формування нових.

За даними Генштабу, підтверджено вогневу поразку районів зосередження живої сили російських загарбників у населених пунктах Пологи, Токмак та Басань Запорізької області, а також Лутугине Луганської області.

Втрати противника становлять до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували близько 500 окупантів та збили два ворожі літаки.

8

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

По всій Україні знову аварійні відключення електрики: що сталося

По всій Україні знову аварійні відключення електрики: що сталося

картопля

Не потрібні ані віск, ані парафін: лайфхак, як зробити свічку зі звичайної… картоплі

Пампушки

Пампушки без замісу на сковороді: виручають, коли у будинку довго немає світла

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту