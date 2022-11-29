ЗСУ знищили близько 50 одиниць військової техніки, склад боєприпасів та «вивели зі строю» близько 500 рашистів, — Генштаб

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах та житлу українців.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках веде наступальні дії, повідомили у Генштабі.

Командування росії переміщає особовий склад та військову техніку росіян для комплектування постраждалих підрозділів, а також формування нових.

За даними Генштабу, підтверджено вогневу поразку районів зосередження живої сили російських загарбників у населених пунктах Пологи, Токмак та Басань Запорізької області, а також Лутугине Луганської області.

Втрати противника становлять до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували близько 500 окупантів та збили два ворожі літаки.

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