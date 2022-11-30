У Генштабі прокоментували шокуючу цифру втрат ЗСУ у війні з росією

Генеральний штаб ЗСУ не може озвучити втрати української армії у повномасштабній війні росії проти України, водночас наголошує на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян. Про це заявив керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник, пише «Українська правда».

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оцінила втрати України від агресії росіян у сто тисяч військових.

«Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу», — заявив Сеник.

Зазначимо, що втрати армії на війні бувають безповоротними (загиблі) та санітарними (поранені та травмовані). У зверненні глави Єврокомісії про оцінку втрат України у війні не вказувалося, на основі чиїх даних було зроблено таку оцінку. Більше того, після поширення новин щодо цієї оцінки з оприлюдненого звернення фон дер Ляєн вилучили згадку про те, що Україна втратила у війні з Росією 100 тисяч військових.

Ще пізніше директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що озвучені головою ЄК дані про втрати України під час війни включають поранених та загиблих.

Кілька тижнів тому голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що, за даними Пентагону, на війні в Україні було вбито та поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. За його словами, Збройні сили України, ймовірно, зазнали втрат подібного масштабу.

Як писали «ФАКТИ», за даними Генштабу, на ранок 30 листопада загальні бойові втрати росіян орієнтовно склали близько 88 880 військових — за добу, що минула, додалося ще 500 «двохсотих».

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