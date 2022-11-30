«На другий день війни пішов добровольцем»: не стало бійця, якого поранили рашисти під Бахмутом

Обороняючи кордони рідної країни під Бахмутом був поранений і 24 листопада помер у госпіталі воїн Андрій Заїка. Йому було 49 років. про це у Facebook повідомляє Фастівська міська рада.

«Андрій із багатодітної родини. Навчався у Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут“. За роки студентського життя створив сім'ю, а після закінчення навчання із родиною переїхав до Фастова. Працюючи в Боровій, пройшов шлях від робітника до начальника цеху. Потім працював у іншій компанії у місті Київ. Виховував сина й доньку, був гарним батьком і прикладом для них. Недаремно двоє його дітей обрали технічні спеціальності», — говориться у повідомленні.

За словами посадовців, боєць пішов добровольцем до військомату, не чекаючи на повістку, на другий день після повномасштабного вторгнення. Служив у складі 53 окремої мотострілецької бригади імені Володимира Мономаха Першого стрілецького батальйону, очолював взвод зв'язку у званні «старший сержант».

Під час виконання бойового завдання, обороняючи кордони рідної країни, 7 листопада під Бахмутом отримав тяжкі поранення. Тривалий час боровся за життя у госпіталі, однак 24 листопада став до лав Небесного війська.

«На Андрія завжди вдома чекатимуть дружина Ірина, син Максим, донька Яна, брати, рідні і близькі, побратими, друзі і співробітники», — переконані його земляки.

Нагадаємо, раніше в боях під Бахмутом також загинув артист балету Київського театру оперети і боєць батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Вадим Хлуп’янець з позивним «Магнум». Йому було лише 26 років.

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