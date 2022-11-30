Рада хоче дозволити військову службу засудженим, але не всім

На початку широкомасштабного російського вторгнення на фронт вирушили деякі засуджені, зокрема, з батальйону «Торнадо», яким дозволили подати клопотання до прокуратури. Нині ж у Верховній Раді зареєстровано проект закону, яким пропонують дозволити деяким засудженим проходити військову службу під час мобілізації.

Як повідомляє «РБК-Україна», наразі передбачається можливість скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, якою можуть скористатися підозрювані або обвинувачені у кримінальних справах. Проте чинне законодавство не передбачає такої можливості для засуджених.

Автори документу пропонують дозволити мобілізувати за бажанням засуджених, які отримали строки за корупцію, порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Військову службу пропонують дозволити людям, яким призначили покарання у вигляді виправних робіт; службового обмеження для військовослужбовців; обмеження свободи; позбавлення волі не більше ніж на 5 років, якщо суд, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, дійшов висновку про можливість виправдання засудженого без відбування покарання.

Пропонується, що дозвіл проходити військову службу видаватимуть суди. Таких засуджених пропонують або звільнити від покарання, або зарахувати у строк служби.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада подовжила термін дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

Фото Pixabay

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