росія готує достроковий випуск курсантів військових вишів та мобілізацію у січні-лютому 2023 року, — Генштаб

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує переміщати особовий склад та техніку для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.

За добу окупанти завдали 2 ракетнтх удари по цивільних об’єктах населеного пункту Комишуваха Запорізької області, здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ, а також по населеному пункту Білогір’я Запорізької області, а з РСЗО обстріляли Херсон.



На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється та здійснює обстріли з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення, а на Новопавлівському напрямку, як і на Запорізькому, ворог веде оборонні дії. На Херсонському напрямку росіяни ведуть позиційну оборону, завдаючи ударів по позиціям ЗСУ та обстрілюючи Херсон та передмістя.

«З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федерації.

Крім того, на території рф тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року. У місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі підтвердили ураження підрозділів противника у Запорізькій області 28−29 листопада. В ці дні в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.

Протягом поточної добі авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. А українські ракетники і артилеристи за добу уразили 2 райони зосередження особового складу і техніки противника та важливий об’єкт окупантів.

Раніше очільник Донецької ОВА Петро Кириленко повідомляв, що за добу, що минула, в регіоні найбільше постраждав Бахмут — загинули двоє цивільних, ще 11 отримали поранення. Росіяни завдали удару помісту, знищивщи дитсадок та щонайменше три приватні будинки. Також на цьому напрямку зафіксовано обстріли на околицях Світлодарської та Соледарської громад.

Фото Генштабу ЗСУ

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