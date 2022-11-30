У четвер, 1 грудня, за підсумками поєдинків 3-го туру в групах E та F визначаться чергові чотири учасники плей-оф 22-го за ліком чемпіонату світу з футболу в Катарі.

У квартеті Е на вихід із групи все ще претендують усі чотири команди. Німеччина другий мундіаль поспіль ризикує залишитися без 1/8 фіналу (чотири роки тому в росії німці також не вийшли з групи) — підопічних Ганса-Дітера Фліка влаштує лише перемога в поєдинку з Коста-Рикою. При цьому «бундестім» необхідно сподіватися, що Японія не обіграє Іспанію в дебютному поєдинку команд у рамках світових першостей.

Становище команд: 1. Іспанія — 4 очки (різниця м'ячів — 8:1); 2. Японія — 3 (2:2); 3. Коста-Рика — 3 (1:7); 4. Німеччина — 1 (2:3).

У групі F Канада вже втратила шанси на вихід до плей-оф, і в поєдинку зі збірною Марокко, яка поки що не пропускає на турнірі, боротимуться лише за свій престиж. А ось у протистоянні Хорватії та Бельгії вирішуватиметься, хто з представників Європи не вийде до 1/8 фіналу з цього квартету — чинні віцечемпіони світу або нинішня друга збірна світу згідно з рейтингом ФІФА.

Становище команд: 1. Хорватія — 4 очки (різниця м'ячів — 4:1); 2. Марокко — 4 (2:0); 3. Бельгія — 3 (1:2); 4. Канада — 0 (1:5).

ЧС-2022. 3-й тур

1 грудня (четвер)

Група Е

Японія — Іспанія 21:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь», у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Коста-Ріка — Німеччина 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Група F

Хорватія — Бельгія 17:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Канада — Марокко 17:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Нагадаємо, що до плей-оф чемпіонату світу вже пробилися десять збірних: достроково місце у 1/8 фіналу собі забронювали Бразилія та Португалія, а за підсумками групового турніру — Нідерланди та Сенегал, Англія та США, Аргентина та Польща, а також Франція та Австралія. .

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