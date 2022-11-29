Матч ЧС-2022 за участю Кріштіану Роналду перервав чоловік з тризубом на руці: що про нього відомо

Поєдинок чемпіонату з футболу Португалія — Уругвай (2:0), що відбувся напередодні на Національному стадіоні в Лусаїлі, був перерваний через фаната, який вибіг на поле.

До того, як його схопили стюарди, вболівальник промчав по газону з райдужним прапором на підтримку ЛГБТ-спільноти в руці, а на його футболці красувалися написи Save Ukraine («Врятуйте Україну») та Respect for Iranian Women («Повага до іранських жінок»), а також символ Супермена. Крім того, він має татуювання тризубця.

Порушником спокою виявився італійський футболіст та громадський діяч Маріо Феррі, який після початку повномасштабної війни росії проти України допомагав українським біженцям. 35-річний гравець останнім часом був півзахисником клубу «Кастель Ді Сангро» з 5-го дивізіону Італії. Раніше він також виступав за «Тре Фіорі» (Сан-Марино), «Юнайтед Спорт Клуб» (Індія, другий дивізіон), йорданський «Аль-Фейсал», сейшельський «Кот д'Ор» та кілька італійських команд нижчих дивізіонів.

«В Індії була перерва в чемпіонаті, — розповідав Маріо Феррі. — У цей час мій друг з України зателефонував мені, і я замість того, щоб годинами сидіти біля телевізора чи комп'ютера і нічого не робити, вирішив поїхати. Я запропонував свої послуги волонтерській організації у Львові, групі людей до 25 років. Я повернувся з автомобілем та забезпечив перевезення десяти осіб».

До речі, це вже не перший подібний вчинок італійця під час футбольних матчів. Раніше він уже вибігав на поле у фіналі клубного чемпіонату світу «Інтер» — «Мазембе» у 2010-му, на вирішальному поєдинку Ліги чемпіонів «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» у 2011-му та у розпал зустрічі ЧС-2014 Бельгія — США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Бразилії відомий воротар майстерно поклав на газон фаната, що зарвався.

Фото АР

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