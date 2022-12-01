Українські військові завдали прицільних ударів по 12 важливих об'єктах ворога та «приземлили» дрон рашистів, — Генштаб

Противник не припиняє завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямах. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Першотравневе та Мар'їнка на сході нашої країни.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Українські підрозділи збили БПЛА (ймовірно, типу «Орлан-10»).

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони вразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки, склад пально-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об'єктів противника.

За даними Генштабу, спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведені та розосереджені у лісосмугах уздовж ділянки автодороги Олешки — Гола Пристань. Основа частина військ — це мобілізовані.

Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об'єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, у приміщенні школи одного з населених пунктів Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь. Протягом 28−29 листопада фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.

Раніше в Генштабі заявили, що росія готує достроковий випуск курсантів військових вишів та мобілізацію у січні-лютому 2023 року.

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