У рф почастішали випадки самоушкодження та суїциду, пов'язані з призовом до армії або через тиск на командирів нижчої ланки, про це повідомляють рашистські портали. У Вищому військовому командному училищі в Новосибірську мобілізований вистрілив собі в ногу, повідомляє ресурс theins.ru з посиланням на місцеві ЗМІ. Він був схоплений своїм начальством буквально перед власним будинком.

«Він не хотів воювати, але ховатися від військового додаткового командування йому було нікуди. І він остаточно вирішив проблему таким чином. Серед мобілізованих було багато розмов про те, що їх відправлять у зону бойових дій», — розповів один з товаришів «чмобіка» по службі.

У свою чергу, місцева газета Владивостока повідомила, що офіцер, відповідальний за мобілізацію, вистрілив собі п'ять разів у груди, в результаті чого помер. Полковнику Вадиму Бойку, який працював у Тихоокеанському військово-морському інституті, було доручено ремонтувати військову техніку для мобілізованих та готувати новобранців до бойових дій.

«14 листопада після перевірки полковнику повідомили, що проти нього буде порушено кримінальну справу за втрату і пошкодження державного майна на суму 100 млн рублів, а його майно буде забрано в рахунок боргу, — повідомила його дружина. — 16 листопада він застрелився».

Повістки до армії рф отримують люди, які зникли безвісти на війні, та опоненти місцевих політиків. На фронт також призиваються люди, які є інвалідами або досягли віку, що не дозволяє їм проходити військову службу в будь-якому вигляді. Повістки також надсилаються на адресу померлих осіб — одним словом, все у стилі рашистів.

Нагадаємо про відношення командирів до «чмобіків»: «Ми вас розстріляємо і кинемо в братську могилу».

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