«Ми вас розстріляємо і кинемо в братську могилу»: стало відомо про відношення командирів до «чмобіків»

Російська армія, очевидно, підтримує мережу незаконних таємних в'язниць для дезертирів. Родичі «чмобіків» повідомляють про нелюдські умови утримання. Чоловіків направляють як «гарматне м'ясо», часто без належної підготовки та озброєння. А ті, хто чинить опір такій обробці, потрапляють до темних підвальних катівень разом з іншими відмовниками, про це заявив незалежний російський портал «Астра».

Повідомляється, що російська армія створила справжню мережу підвальних в'язниць для своїх солдатів на сході України. За даними «Астри», вдалося ідентифікувати 7 підземель і 60 ув'язнених, але припускає, що ув'язнених більше. Лише у селі Зайцеве Луганської області утримують 43 мобілізованих військовослужбовців. Повідомляється, що 20 жовтня їх підрозділ був відправлений на фронт між Сватовим і Кремінною на Луганщині, де точилися запеклі бої. Там їхні командири кинули бійців без їжі та води, без боєприпасів та засобів зв'язку.

Українська артилерія завдала потужного удару по позиціях росіян, знищивши або поранивши багатьох з них. 28 жовтня решта підрозділу вирушила пішки до Старобільська, що за 60 кілометрів, який утримувався росіянами. Там чоловіки сіли в автобус, який винайняли їхні родичі, щоб вивезти до росії. Однак на прикордонному переході в рф їх зупинили і на двох машинах з написом «Управління військового коменданта» відвезли назад до Старобільська, де вони провели ніч в ангарі без будь-яких припасів.

3 листопада їх без подальших пояснень відвезли до села Зайцеве, де їх зустріли озброєні співробітники міліції з попереджувальними пострілами.

«У них зараз два варіанти», — цитує «Астра» сина одного з чоловіків. — Вони йдуть або на смерть, або у в'язницю. Це знищення наших людей власними офіцерами!".

Ще кілька родичів повідомляють про погрози з боку командира на адресу «полонених»: «Ми вас розстріляємо, кинемо в братську могилу і скажемо рідним, що ви зникли безвісти».

Про таємні в'язниці для відмовників повідомляв і незалежний російський портал The Insider. Двадцять одного мобілізованого військовослужбовця утримують у підвалі в селі Завітне Бажання Донецької області, пише портал з посиланням на дружин і матерів чоловіків. Незважаючи на неодноразові заклики начальства, рашисти відмовляються їхати на фронт. А їх командири-окупанти називають зрадниками і погрожують розстрілом.

Нагадаємо, також в «ФАКТАХ» можна прочитати «Жага до життя: під Херсоном мобілізовані рашисти вбили свого командира і дружно здалися в полон, — ЗМІ».

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