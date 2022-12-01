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560 окупантів та п'ять бойових броньованих машин: названо втрати ворога за останню добу

9:29 1 грудня 2022
Ранок на Донбасі

Українські захисники невпинно працюють над тим, щоб звільнити територію нашої країни від російських загарбників і минулої доби вони знищили ще 650 окупантів. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, відзначаючи, що загальна цифра умовних «200"-х для рф вже досягла 89 440 осіб.

Також за добу знищено 14 одиниць військової автомобільної техніки, 5 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи та один ворожий танк.

Українці в коментарях, зокрема, закликали «округлити» цифру втрат ворога вже до 20 грудня.

Відзначимо, що такі надії мають під собою підгрунтя, адже армія рф тримається своєї тактики закидання ворога гарматним м'ясом — зокрема, на найгарячішому напрямку під Бахмутом вперед кидають кримінальників без «броників» та касок.

Фото Генштабу ЗСУ

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