Ні кадиров, ні пригожин на це не здатні: названо найімовірнішого спадкоємця путіна (відео)

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що перший заступник керівника адміністрації президента рф Сергій Кирієнко є головним кандидатом на пост президента цієї країни після відходу Путіна.

Про це він сказав у телеефірі.

«Я не говорив, що кадиров є явним кандидатом на крісло президента. Я якраз говорив, що цій банді зрештою все одно треба домовлятися із Заходом. Звичайно Кирієнко є єдиним взагалі в принципі можливим вибором, що не скасовує того факту, що якщо все почне так розсипатися ось лавиноподібно, то кожен з них може вирішити там якось вискочити і зловити рибку в каламутній воді. Але це не план А і думаю, що у випадку з пригожиним, наприклад, навіть не план Б», — сказав Пономарьов.

Екс-депутат держдуми рф впевнений, що режим путіна впаде завдяки армії України.

«Знаєте, ситуація в рф тільки виглядає монолітно-монолітно. Насправді це все пронизується тріщинами-тріщинками. Кожен новий удар української армії по цьому колоссу його розточує, а потім в якийсь момент останній стусан і він перетвориться просто на пил і потерть» , — додав Пономарьов.

Нагадаємо, раніше анатиліки зазначали, що для путіна наступник — питання виживання. На росії можуть пробачити вождеві що завгодно, крім військової поразки. Також була інформація, що «кухар» путіна пригожин підриває його режим. За даними російських ЗМІ, пригожин хоче створити свою політичну силу, яка матиме на меті відродження російської імперії.

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