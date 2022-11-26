Колишній радник голови МВС України та керівника Офісу президента Віктор Андрусів констатує : ЗСУ вже утилізували 80 тисяч окупантів , у рф оголосили мобілізацію, але ніяких бунтів і протестів ми не побачили.

«Чи дійсно революція там не можлива, адже ми говоримо про країну, в якій колись відбулась жовтнева революція — одна з найвідоміших в історії? Революція завжди потребує трьох складових: протестних настроїв, організації і лідера\лідерів, — вважає Віктор Андрусів. - При чому потрібні всі складові одночасно, наявність однієї або двох — не веде до революції. В Кремлі дуже добре знають цю формулу тому працюють по всіх складових одночасно: протестні настрої перебивають пропагандою, організації знищують, лідерів саджають. І не зважаючи на поразки у війні, в росії все спокійно. Насправді, ні. В росії відбувається серйозний ріст протестних настроїв і доказом цього є зростання популярності Пригожина. Я вважаю аналітику про те, що Пригожин мало не конкурентом путіна буде — відвертою дурницею. Причина його популярності значно простіша».

Річ у тому, пише Андрусів, що пропаганда ефективно працює тоді, коли «все не так однозначно»:

«Але коли все однозначно, як відступ з Харкова, то пропаганда ризикує знищити канал комунікації. Тому раптом ми почали спостерігати чимало критичних виступів російських пропагандонів. Це робиться з метою збереження аудиторії «яка почала щось підозрювати». Подібна історія відбувається і на політичному рівні. Якщо глядач не побачить те, що він підозрює в політиці, — він почне шукати альтернативні рішення. І тому на сцену випускають Пригожина, який різко критикує міноборони, рубає правду матку, агітує зеків, робить центри підготовки вагнерівців, закликає покарати «хохлов» і тому подібне.

Пригожин робить все, що очікує стурбований провалами російський глядач, і цей глядач тягнеться до «кухаря путіна», а не до якихось небезпечних «ленінів». І разом з цим, це нове обличчя правди — хвалить суровікіна, підтримує відступ з Херсона, нічого не каже поганого про путіна тощо. Пригожин сьогодні є прокладкою між владою і зростанням протестних настроїв, і те, що його випустили, означає, що ситуація набирає обертів".

Колишній радник голови МВС вважає, що операція «Пригожин» буде завершена найближчим часом, оскільки поразки ростуть, а критика з його боку меншає.

«І ось тут розпочнеться нова операція „Жертвоприношення“: якийсь час суспільству будуть приносити в жертву винуватців невдач, арештовуючи якихось генералів чи бізнесменів. Це дозволить виграти ще деякий час, але запустить незворотні процеси в елітах, які будуть жити під постійним страхом. Зрештою, ці ж самі еліти почнуть кучкуватись і підтримувати протестні ініціативи. Ріст протестних настроїв значно більше підштовхує кремль до переговорів, чим ситуація в армії. Маючи ядерну зброю вони можуть не боятись нашого вторгнення, але ріст поразок неминуче підриває їх зсередини».

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