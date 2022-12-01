Збільшилася кількість 500-х: експерт розповів, де ЗСУ можуть прорвати фронт найближчим часом

У російських збройних силах, які перебувають в Україні, дедалі більше з'являється тих, хто відмовляється воювати. Причини різні — одні обурені тим, що вони не навчені та не екіпіровані, інші просто не хочуть помирати. Повернути їх на поле бою не вдається іноді навіть загородзагонам.

Зокрема, по всьому Приазов'ю гелікоптерами шукають та ловлять «відмовників», яких військові називають 500-ми. Про це розповів полковник запасу Роман Світан.

За його словами, російські Мі-8 та Мі-24 ходять спеціальними ланками та десятками виловлюють дезертирів з рядів частково мобілізованих.

Експерт зазначив, що «мобіки», розуміючи, що найближчим часом буде прорив українських військ через цей фронт, починають тікати у бік Маріуполя. Чомусь російські загарбники не тікають до окупованого Криму, вважаючи, що після виходу ЗСУ на Азовське узбережжя, кримське та херсонське угруповання ворога потраплять до оперативного оточення.

«Ми побачимо найближчим часом великий Кримсько-Херсонський котел. Швидше за все, росіяни ухвалять рішення відходити щонайменше до Криму. Їм не буде військового сенсу залишатися на херсонській землі», — зазначив військовий експерт.

Світан прогнозує, що на лівому березі ЗСУ почнуть обстрілювати ворога з двох сторін: з заходу з боку Дніпра та після виходу на узбережжя — зі сходу. Якщо ж окупанти опиняться під перехресним вогнем, то багато втратять, тому найімовірніше — відходитимуть.

Вже зараз загарбники та колаборанти починають евакуюватись з-під Полог у Запорізькій області.

Раніше Світан заявив, що зима та мороз можуть стати найкращим часом для контрнаступу українських військових. Особливо це стосується ситуації на Донеччині.

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