З морозами буде легше: полковник розповів, як погода зможе допомогти контрнаступу ЗСУ

В останні тижні ситуація на фронті кардинально не змінюється. ЗСУ відбивають атаки росіян, які намагаються наступати на Донбасі. Рашисти обстрілюють мирні населені пункти. Але ситуація незабаром може зміниться на користь української армії.



Зима та мороз можуть стати найкращим часом для контрнаступу українських військових. Так вважає військовий експерт полковник запасу ЗСУ Роман Світан.



Світан зазначив, що дощова погода, розмоклий ґрунт унеможливлюють використання гусеничної та колісної техніки. У таких умовах ніякого фронтального руху не може бути.

У таку погоду, за словами експерта, ЗСУ залишається заходити до так званих агломерацій, де розмитого ґрунту не так багато.

На Донбасі є 2 потужні агломерації — це Донецьк — Макіївка — Ясинувата та Горлівка — Єнакієве. Наразі українські війська можуть виконувати наступальні дії у цих двох районах.

Промерзлий ґрунт дасть набагато більше можливостей нашим військовим. Дійсно взимку рух може бути набагато успішнішим.

Як зауважив експерт, немає листя, видимість збільшилася у кілька разів, а разом з нею й контрастність на тепло — холод — наші інфрачервоні засоби спостереження чудово бачать розташування ворога. Нині окупантів можна спочатку випалювати далекобійною артилерією, а вже потім розпочинати рух.



Крім того, кілька десятків сантиметрів промерзлого ґрунту витримують і колісну, і легку гусеничну техніку. 40-тонні танки Т-72 добре почуваються на промерзлому ґрунті. На них військові можуть вести наступальні дії й у районі Донбасу.

Він додав, що на Донбасі працювати взимку тією технікою, яку зараз має ВСУ, досить непогано.



За словами експерта, такі погодні умови були б сприятливими й для південного напрямку. Світан припускає, що південь, швидше за все, буде звільнено до Нового року.



Нагадаємо, про те що фронт не зупиниться взимку й про переваги ЗСУ говорив також військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

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