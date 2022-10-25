Мобілізовані росіяни протестують, що їх кинули на передову, не навчивши вбивати українців

Росіяни, що не хочуть воювати за путіна, вбивають своїх командирів та дружно здаються в полон. На жаль, не всі такі розумні. Зо два десятки таких чмобіків (частково мобілізованих) опинились «на підвалі» у «лнр». Мобілізованих з Липецької та Брянської областей без ніякої підготовки закинули в Україну на Луганщину, де їх із розташування частини одразу ж відправили на фронт. Злякавшись мінометного обстрілу, росіяни повернулися до своєї частини і виявили, що залишені ними речі вкрали товариші. Звернення до командування нічого не дало — у «протестантів» відібрали зброю й відправили «на підвал».

Якийсь час їх утримували в частині, потім перевели в «комендатуру» Рубіжного, звідти — в тюрму в Перевальську. Періодично їх навідують «прокурори», натякаючи, що з камери є два виходи — на фронт або в іншу тюрму й надовго. Та мобілізовані відмовляються. Причому вони не відмовляються воювати та вбивати українців — лише протестують проти того, що їх змушують це робити без належної підготовки. І жаліються, що жити доводиться в сирості, повідомляє телеграм-канал ASTRA.

«Їх там 20 чоловік. Вони не дезертири, не покидали своїх позицій, просто відмовились повертатися на них без командування та важкої техніки», — підкреслила в розмові з журналістами дружина одного із відмовників. У неї теж не було жодних заперечень проти того, щоб її чоловік ішов у чужу країну вбивати. Просто хотілося б, щоб убивати йому було легше.

Нагадуємо про публікацію в «ФАКТАХ»: «Ми зараз воюємо з біомусором», — киянин Костянтин Хімчак.

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