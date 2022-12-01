Співачка Тіна Кароль зробила щедрий подарунок Даніелю Салему, який зараз боронить Україну від російських загарбників. Телеведучий, який з преших днів війни вступив до Збройних сил, розповів, що артистка неочікувано надала кошти на придбання автомобіля для його підрозділу.

Якось під час телефонної розмови Тіна дізналася, що є потреба в автівці й одразу ж вирішила цю проблему.

«Вона почала мене розпитувати. Каже: «А скільки ти зібрав уже?» Я відповідаю, що в мене є десь тисяча доларів, але її треба не тільки купити, а ще там щось зробити. Вона просить мене почекати і кладе слухавку. Пише СМС: «Тобі зараз набере наш бухгалтер від фонду і передасть усі гроші. Це вам подарунок від мене. Давайте, хлопці, воюйте», — поділився Салем.

Як каже Даніель, автівка виявилася фартовою, вона тримається вже місяць й допомагає оперативніше виконувати завдання.

«Вона тримається вже місяць. Для бойової машини це багато. Попередні три — максимум тиждень витримували… Тіна дуже крута і з нею великий янгол-охоронець», — розповів Даніель.

Нагадаємо, нещодавно Салем отримав поранення, після відновлення він продовжив службу.

А Тіна Кароль їздить по світу з благодійними концертами та збирає гроші для України. У Німеччині вона зустрілася з нашою рятувальницею, яка дивом вижила після ракетного обстрілу.

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