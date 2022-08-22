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Впіймав кулю: Даніель Салем розповів про поранення

13:14 22 серпня 2022
Даніель Салем

Відомий телеведучий Даніель Салем, який з перших днів війни вступив до лав ЗСУ, знову отримав поранення на передовій. Він розповів, що куля потрапила в бронежилет, внаслідок чого травмувала спину. Нині Салем відновлюється на лікарняному.

Про це телеведучий розповів програмі «Неймовірна правда про українців». Даніель вперше розкрив, де саме служить та які завдання виконує.

«Я в спецпідрозділі, і я в авіарозвідці в бригаді 299, тому у нас є виїзди. Зараз моя родина не тут, у мене немає друзів, крім військових моїх побратимів. І якщо ми їдемо „відпочивати“, якщо так можна сказати, я вибираю робити щось корисне — волонтерити. Наприклад, зараз у мене був лікарняний, бо отримав травму спини. Впіймав, як кажуть, кулю в броник», — розповів Салем.

Ще на початку російського вторгнення під час виконання завдання у Миколаївській області він був контужений. Наслідки травми відчуває й зараз.

«Наразі там новоутворення — кіста, яка заважає слуху повернутися», — розповів Салем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що музикант Олександр Положинський дивом вижив під ворожими обстрілами.

Хореограф Дмитро Дікусар повідомив про загибель близького друга.

Фото instagram.com/daniel_jihad_salem

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