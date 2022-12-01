Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на межі розлучення через ворогуючі сім’ї: припущення ЗМІ

Пара одружилася двічі в цьому році в Лас-Вегасі в липні і на урочистій церемонії в Джорджії через місяць. Але вже ходять чутки, що вони готуються до розлучення через те, що їхні матері не ладнають одна з одною.

Газета National Enquirer у своєму випуску від 5 грудня зробила сміливе твердження, що пара роздумує над розлученням через своїх ворогуючих матерів. Джерело повідомило газеті: «Джей Ло і Бен зараз мають справу з багатьма проблемами. Серед друзів існує реальне занепокоєння, що вони можуть не впоратися в довгостроковій перспективі».

Повідомляється, що у напружений святковий сезон матерям важко уживатися разом, тому що вони «б'ються головами». Але їх «тримають на відстані, тому що Бен і Джей Ло знають, що це, швидше за все, буде Третя світова війна, якщо їх посадять за один обідній стіл». Джерело стверджує, що мати Лопес, Гваделупа Родрігес, все ще «піднімає шум з приводу того, як сім'я Бена ставиться до її дочки». Вони нібито не прийняли співачку в сім'ю. Як повідомляється, мама Аффлека, Кріс Енн Болд, також «ще не знайшла спільної мови» з Лопес. Вона «як і раніше обожнює Дженніфер Гарнер і завжди ставилася до неї як до дочки, якої у неї ніколи не було».

Інший інсайдер стверджує, що «мама Джей Ло неймовірно близька з нею і Беном. Вона з самого початку виступала за їх возз'єднання і навіть планує коли-небудь переїхати до них». Сама пара поки що не коментує ситуацію, але на публіці мають щасливий вигляд.

Нагадаємо про те, як пройшло пишне весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.

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