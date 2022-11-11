«Це романтично. Ми пов’язані в одне ціле»: Дженніфер Лопес про те, чому взяла прізвище Бена Аффлека

Відома співачка та акторка відверто розповіла про шлюб з Беном Аффлеком і рішення взяти його прізвище у одному з номерів Vogue. За словами Дженніфер поки «люди все ще будуть називати мене Дженніфер Лопес», але її «законне ім'я» після весілля з Беном Аффлеком влітку «буде місіс Аффлек, тому що вони з'єдналися разом».

Артистка розсміялася, коли її запитали, чи хотіла б вона, щоб 50-річний Аффлек взяв її прізвище. Вона пояснила: «Ні! Це не традиційно. У ньому немає ніякої романтики. Таке відчуття, що це силове рішення, розумієте, що я маю на увазі? Я дуже сильно контролюю своє життя і долю і відчуваю себе сильною як жінка і як особистість».

Лопес сказала Vogue, що вона «може зрозуміти, що люди мають свої думки з приводу» її вибору прізвища, «і це теж нормально».

«Але якщо ви хочете знати, що я думаю про це, я просто відчуваю, що це романтично, — сказала вона. — Воно все ще несе в собі традицію і романтику для мене, і, можливо, я просто така жінка».

Актриса та співачка також розповіла про відновлення стосунків з Аффлеком, з яким вона була вперше заручена на початку 2000-х років, перш ніж вони розлучилися. Врешті-решт вони знову зійшлися майже через два десятиліття, і вона сказала: «Я згодна» в Лас-Вегасі минулого літа, а трохи більше місяця потому відсвяткували своє весілля в Джорджії перед друзями та родиною.

«Я завжди відчувала, що між нами була справжня любов, — сказала Лопес. — Люди в моєму житті знають, що він був дуже, дуже особливою людиною в моєму житті. Коли ми знову зустрілися, його почуття до мене все ще були дуже реальними. Ми втратили один одного і знайшли один одного. Не для того, щоб дискредитувати щось в тому, що сталося, тому що все це теж було справжнім. Все, чого ми коли-небудь хотіли — це прийти до місця спокою в нашому житті, де ми дійсно відчули той тип любові, який ви відчуваєте, коли ви дуже молоді, і задаєтеся питанням, чи можете ви мати це знову. Чи існує вона? Чи вона справжня? Всі ці питання, які, я думаю, виникають у кожного».

Спочатку пара зустрічалася протягом двох років, розбурхавши своїми стосунками таблоїди, але розлучилася в 2004 році. Після розриву Лопес і Аффлек мали інші стосунки і створили сім'ї. Лопес була одружена з Марком Ентоні з 2004 по 2014 рік, і вони є батьками 14-річних близнюків Макса та Емми. Аффлек був одружений з Дженніфер Гарнер з 2005 по 2018 рік, і у них троє дітей: дочки Вайолет, 16 років, і Серафіна, 13 років, а також син Семюель, 10 років.

Нагадаємо, що Бен Аффлек залишив Дженніфер Лопес наступного дня після весілля.

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