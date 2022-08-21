Пишне весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека: хто був, чим годували, перші фото

У суботу, 20 серпня, зірки Голлівуду Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли пишне весілля. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у липні ця пара постала перед вівтарем у Лас-Вегасі. Перша церемонія одруження пройшла таємно. Джей Ло вирішила, що цього недостатньо. І ось відбулося весілля номер два!

На цей раз все було інакше — купа гостей, розкішний бенкет, подарунки. А ось місце проведення урочистостей багатьох здивувало. Зіркова пара обрала маєток Аффлека в штаті Джорджія поряд із містом Саванна. Бен купив старий будинок, збудований у найкращих традиціях американського Півдня у 2003 році за 7 мільйонів доларів. Садиба оточена великою ділянкою землі — 87 акрів.

Аффлек тоді ще планував влаштувати весілля у цьому будинку і навіть мав намір збудувати дерев'яну каплицю для вінчання. Однак у 2004 році вони з Дженніфер розлучилися.

Схоже, тепер обидва захотіли, щоб мрія майже 20-річної давності все ж таки здійснилася.

Лопес обрала для другого весілля білу сукню від Ralph Lauren із колекції від кутюр. Аффлек, як і належить на Півдні, з'явився у білому смокінгу та чорній краватці-метелику.

Частина гостей приїхала на місце у власних автомобілях. Але були й ті, хто захотів відчути південну романтику. Їх привезли старими знаменитими автобусами, які протягом багатьох років використовуються лише у Савані. Потрібно було дев'ять таких автобусів, щоб вмістити всіх гостей!

Список вражає. До нього увійшли вірні друзі Аффлека Метт Деймон та Джордж Клуні, режисер Кевін Сміт, Рене Зеллвегер, Джейн Фонда, телеведучий Джиммі Кіммел та інші знаменитості.

Привернула до себе увагу відсутність молодшого брата Бена Кейсі Аффлека. Він перепросив, сказав, що не може бути на весіллі, тому що в цей день «виконує батьківські обов'язки».

Не було серед гостей і «колишніх» — колишньої дружини Аффлека Дженніфер Гарнер та колишнього чоловіка Лопес Марка Ентоні. Натомість були всі діти. Привітали батька 16-річна Вайолет, 13-річна Стефанія та 11-річний Сем. Маму привітали близнюки — 14-річні Емма та Макс.

Весільне меню вийшло південним. Декілька пуерто-риканських страв (сім'я Джей Ло з Пуерто-Рико), запечена цілком курка, смажена шматочками свинина, рис, овочі на грилі, багато різних сортів сиру. Головним алкогольним напоєм (вибір нареченого) став Jack Daniels. Віскі завозили в бочках і розливали за необхідності.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про весілля співачки Рити Ора та режисера Тайки Вайтиті.

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