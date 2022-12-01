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«Юридично там нічого не доведеш. І тіла не повертають»: рашисти примусово забирають жителів Донецька воювати

21:00 2 грудня 2022
мобілізований донеччанин

З підприємства «Донбасгаз» у Донецьку на війну проти України відвезли близько 900 чоловіків. З них уже близько трьох сотень або вбиті, або вважаються зниклими безвісти, повідомляє телеграм-канал Astra. Відомо, що призовників відправили в 11-ий окремий гвардійський мотострілецький полк і 100-ту окрему мотострілецьку бригаду.

«Родичі мобілізованих скаржаться, що їх практично нічим не забезпечують і кидають на передову без належної підготовки. При цьому жодних повісток чоловікам не видавали — за документами вони залишаються на робочих місцях, тому їхні близькі не можуть нічого дізнатися про їхню долю. Юридично там нічого не доведеш. І тіла не повертають. Немає тіла — немає справи, зачепитися навіть нема за що».

Керівництву підприємства, якому згори спускають наказ «не збавляти обертів», доводиться «затикати дірки» низькокваліфікованими кадрами. Продовжувати роботу нема кому, стверджує видання. Раніше Astra писала, що на підприємстві «Донецьктепломережа» мобілізували 120 чоловіків — їхню роботу доводиться виконувати жінкам, а через брак співробітників у місті закриваються котельні.

Нагадаємо, що школяра, мобілізованого на війну, повернули з окопів додому через 8 місяців.

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