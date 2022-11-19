Школяра, мобілізованого на війну, повернули з окопів додому через 8 місяців

Ледь не з перших днів масованого вторгнення московитів в Україну, коли ЗСУ та тероборона утилізували тисячі росіян за добу, в ОРДЛО на фронт стали призивати навіть інвалідів. А як тепер зʼясувалося — і школярів. Через вісім місяців боротьби Наталії Гладких за свого сина, якого у лютому «днрівські» комісари забрали ледь не зі школи, фактично викравши, й відправили на фронт, хлопця нарешті повернули додому. До того матері передавали, що Микиті вже виповнилося 19 (насправді, йому тільки 18), хлопець сам хоче воювати і вчиться дистанційно.

25 лютого, одразу після широкомасштабного вторгнення московитів в Україну, додому до Гладких приїхали поліцаї «ДНР» та наказали хлопцю наступного дня приїхати на призивний пункт для проходження курсу молодого бійця. Інакше погрожували «посадити». Наступного дня, незважаючи на суботу, мати змогла узяти в школі довідку, що Микита школяр, йому потрібно ще закінчити 11-й клас, та її запевнили, що за 3−4 дні хлопець навчиться розбирати та збирати автомат і повернеться до навчання.

Та коли за два тижні від сина не надійшло жодної вісточки, жінка щось запідозрила. Лише 10 березня син зміг поговорити з матірʼю по телефону. Виявилося, що з призивного пункту школяра повезли до Криму. А ще за півмісяця вона дізналася, що Микита вже — в окопах у Херсонській області — хворий, бо медиків там намає, і голодний, бо їжу майже не привозять, а воду «днрівські» вояки добували з розтопленого снігу, поки той не станув.

На звернення матері у всі інстанції реакції не було. Лише «міносвіти» «ДНР» відповіло, що той навчається дистанційно. У червні хлопцю оформили без екзаменів шкільний атестат — за тими оцінками, що він отримував під час навчання, і «випустили» зі школи. «Дійшла» Наталя навіть до Слідчого комітету росії. Та там сказали, що хоча «приєднання» «ДНР» вже й проголосили, та її син — ще не громадянин росії, тож займатися цим не будуть.

Ще кілька днів тому «днрівський» «військкомісар» запевняв матір Микити, що той, не зважаючи на наказ ватажка донецьких терористів Пушиліна про демобілізацію хлопця, відмовився звільнятися та їхаи додому. І не хотів реагувати на запевнення Наталі, що це не так. Та все ж сталося якесь чудо і в процесі втечі московитів з-під Херсону хлопя вирішили демобілізувати. Кілька днів, правда, його ще протимали на території віськового підрозділу в Донецьку, поки документально оформляли демобілізацію

«Я пройшов кошмар — добре, що повернувся», — прокоментував Микита Гладких свою військову «карʼєру».

Фото з соцмереж



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