Бив ножем та сокирою: у Києві засудили чоловіка, який позбавив життя чоловіка та дружину з Волинської області

Жителя Василькова визнали винним у вбивстві подружжя підприємців з Волині наприкінці січня 2022 року. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Повідомляється, що про зникнення сімейної пари з Волині стало відомо після того, як вони поїхали до Василькова Київської області. Чоловік та дружина протягом кількох років доставляли своїм мікроавтобусом дошки та бруси приватному підприємству, яке виробляло меблі.

Але з останньої поїздки подружжя не повернулося й на телефонні дзвінки не відповідало. Тож рідні почали бити на сполох. Правоохоронці розшукали мікроавтобус подружжя неподалік центру Василькова. У салоні авто лежали тіла чоловіка та жінки з численними ранами.

Поліція затримала чоловіка, котрий орендував цех для виготовлення меблів. Той зізнався, що заборгував подружжю шість тисяч гривень за попереднє замовлення, а коли йому про це нагадали, розлютився.

Цей чоловік молотком вдарив кілька разів по голові підприємця з Волині. Потім кілька разів вдарив ножем жінку, яка була у машині. На її тілі експерти виявили 7 колото-різаних ран.

Зловмисник пересунув тіло жінки на пасажирське сидіння, затягнув тіло чоловіка у машину та перегнав авто з тілами на іншу вулицю Василькова, де його залишив.

Нагадаємо, на Полтавщині винесли вирок чоловіку, який у квітні 2016 року завдав 13 ножових ударів у спину своїй приятельці, від яких вона померла.



«ФАКТИ» також повідомляли про НП у Києві, де під час сварки чоловік вдарив дружину ножем у груди, а потім намагався приховати злочин під виглядом самогубства.

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